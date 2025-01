Agi.it - Champions, ai play-off Juventus-Psv, Feyenoord-Milan e Atalanta-Bruges. Porto-Roma in Europa League

Leggi su Agi.it

AGI - Sorteggiati ioff che decideranno le altre 8 squadre qualificate agli ottavi di. Doppia sfida Italia-Olanda: laaffronterà il PSV (l'andata a Torino) e ilse la vedrà con il(ritorno ao). Bianconeri e rossoneri potrebbero incontrare l'Inter agli ottavi. L'affronterà il(il ritorno a Bergamo). C'è anche la supersfida Manchester City- Real Madrid: una delle due corazzate quindi abbandonerà la competizione già a febbraio. Questo il quadro completo degli accoppiamenti usciti dall'urna di Nyon, in Svizzera: Brest-Psg;; Juve-Psv; Manchester City-Real Madrid; Monaco-Benfica,, Celtic-Bayern Monaco e Sporting Lisbona-Borussia Dortmund. Niente derby italiano, dunque, ma doppia sfida con l'Olanda mentre l'pesca il begli che nella prima fase hanno già affrontato(successo rossonero per 3-1 a San Siro) e(0-0 in Belgio).