Celebrato il sacrificio dei partigiani. Gli allievi del liceo Canossa fanno rivivere don Borghi

Al poligono di tiro, ieri è stato commemorato l’eccidio di don Pasquinoe di altri otto- Ferruccio Battini, Romeo Benassi, Umberto Dodi, Dario Gaiti, Destino Giovannetti, Enrico Menozzi, Contardo Trentini ed Enrico Zambonini – avvenuto il 30 gennaio 1944 per mano dei fascisti. In queste giornate dense di ricorrenze di grande valenza storica, le scuole, gli studenti e i giovani della nostra città e provincia sono stati i protagonisti di tanti momenti di studio e di approfondimento per rendere concreto quel "mai più". Tante infatti le testimonianze degli studenti della classe IV G delMatilde di, che hanno ricreato scene di vita quotidiana e impersonato un giovane don Pasquino. Hanno poi partecipato alla giornata anche gli studenti delle classi dell’Istituto comprensivo Don Pasquinodi Rivalta.