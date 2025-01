Dayitalianews.com - Caso Sara Pedri, la ginecologa scomparsa, assolti il primario e la vice: “Il fatto non sussiste”. Ma permane il mistero

Sono statidal gup del Tribunale di Trento Marco Tamburrino con formula piena, perché ilnon, l’exdell’ospedale Santa Chiara Saverio Tateo e la suaLiliana Mereu, accusati di maltrattamenti in corso e in continuazione nei confronti del personale, vale a dire 21 persone tra medici, infermieri e ostetriche. Tra queste persone rientrava ancheoriginaria di Forlìmisteriosamente nel marzo del 2021.Ilavvolto nelTutto ruota intorno allanda dimisteriosamente il 4 marzo del 2021. L’ipotesi è che sia buttata nel lago di Santa Giustina, nei pressi del quale è stata rinvenuta la sua auto, ma del suo corpo ancora nessuna traccia. Secondo una parte del personale in ospedale si respirava un’aria pesante e oppressiva, a causa di Tateo e della suaMereu, che sono stati peròdalle accuse di maltrattamenti continuati e in concorso.