Notizie.com - Caso Alemanno, Marcello Taglialatela (Movimento Indipendenza): “Dipinto come un demone, vicenda assurda”

Leggi su Notizie.com

Ladiè “. Ci sono due pesi e due misure rispetto a situazioni che tutti i giorni leggiamo sui giornali”.): “un” (Ansa Foto) – notizie.comA parlare è, vicesegretario del, partito di Gianni. Il Tribunale di Sorveglianza nei giorni scorsi ha confermato la revoca degli arresti domiciliari e la detenzione in carcere per l’ex sindaco di Roma, che deve scontare la pena di un anno e 10 mesi per finanziamento illecito e traffico di influenze illecite.La condanna risale al 2022 nell’ambito dell’inchiesta Mafia Capitale.aveva ottenuto la pena alternativa dei servizi sociali, ma secondo Procura di Roma non avrebbe rispettato le prescrizioni.