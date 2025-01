Anteprima24.it - Caserta, le Associazioni: “Futuro dei beni comuni a rischio con nuovo regolamento dell’Amministrazione”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 7 minuti“Apprendiamo che, negli scorsi giorni, è approdata in Commissione Patrimonio la proposta di modifica del “sull’amministrazione condivisa dei”, elaborata dall’assessora Papa. Con questo atto, pare che l’amministrazione Marino abbia deciso di operare una profonda modifica dell’attuale, in vigore dal 2017, che ha permesso nella nostra città la stipula di più di 20 Patti di Collaborazione che hanno consentito, grazie all’impegno di decine di volontarie e volontari, di restituire alla cittadinanza moltissimi luoghi altrimenti chiusi e abbandonati, trasformandoli in luoghi di riscatto sociale e culturale. Rispetto ad un’esperienza che dovrebbe essere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, improntata ai valori della partecipazione e condivisione di responsabilità tra volontari e amministrazione comunale, siamo sinceramente stupiti dalle modalità di presentazione delle modifiche al”.