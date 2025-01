Serieanews.com - Casadei-Lazio, che caos: Fabiani furioso, ecco perché è saltato tutto – ESCLUSIVA

Leggi su Serieanews.com

La telenovela relativa a Cesaresta arrivando a conclusione: non saràper un episodio che ha fatto infuriare: il vero motivo per cui ècon la(Foto: Ansa) – serieanews.comSembravafatto, e invece no. Lasi ritira dalla trattativa per Cesare, lasciando il giocatore al Chelsea e scatenando un piccolo terremoto di mercato.Ma cosa è successo davvero nella notte tra il 30 e il 31 gennaio?un’operazione che pareva chiusa è naufragata all’ultimo secondo?, secondo ciò che abbiamo appreso in, il dietro le quinte di una trattativa che ha preso una piega inaspettata.I biancocelesti avevano trovato l’intesa con il Chelsea sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro.Un’operazione che sembrava perfetta per entrambe le parti: lasi assicurava un giovane talento italiano per il centrocampo, il Chelsea monetizzava un asset che non ha trovato spazio in prima squadra.