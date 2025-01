Lanazione.it - Caruso (Lega):: "La maggioranza si è spaccata"

LUCCADomenicodella Luga Capannori legge nel consiglio comunale straordinario sugli assi viari, la spaccatura tra Alleanza Rosso Verde e la, in seno alla giunta: "Spaccatura tra Alleanza Rosso Verde e gli altri partiti della– afferma il consigliere leghista –, più grave della presunta diversità di vedute dell’opposizione sul tema. Peggio ancora, l’imbarazzato silenzio di taluni consiglieri di, contrari al progetto quando partecipano alle manifestazioni dei comitati di cui fanno parte, ma favorevoli al consumo di suolo che comporta la bretellina di RFI, tanto che in consiglio hanno furbescamente evitato di prendere la parola. Il consigliere dellasostiene che i gruppi di opposizione hanno il merito di aver dato ai cittadini la possibilità di esprimere la loro opinione, dal momento che l’amministrazione di Capannori ha sempre tentato di mettere la sordina al dibattito sugli assi viari, evitando di portare la discussione in consiglio.