Ilfattoquotidiano.it - Cane muore in una pensione per animali: il gestore costretto a pagare un maxi-risarcimento da 30 mila euro alla famiglia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era stata mandata in unper cani, ma lì è morta a causa di alcune malattie che, secondo il Tribunale di Prato, non sarebbero state curate adeguamente. Ed è per questo che ildella casa di riposo perè statounda circa 30. Lo riporta il Corriere della Sera Firenze.La storia risale al 2021, a Calenzano, in provincia di Firenze, dove unaaveva deciso di mandare la cagnolina, di razza samoiedo, in unaperprima di partire per una vacanza. Al ritorno, circa tre settimane dopo, laavrebbe provato a contattare la casa di cura per avvisare che il giorno successivo sarebbero passati a recuperare il. Ma l’indomani è stata la polizia a chiamare la proprietaria per avvisarla del decesso del loro animale.