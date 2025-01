Sololaroma.it - Calciomercato Roma, primo contatto con il Las Palmas per Marmol: Dahl può rientrare nella trattativa

Lacontinua a muoversi attivamente sul mercato per rafforzare la squadra. In queste ore il direttore sportivo Ghisolfi ha intensificato i contatti con l’entourage di Mika, promettente difensore centrale attualmente in forza al Las. Tuttavia, l’operazione si sta rivelando tutt’altro che semplice.Il club spagnolo chiede il versamento della clausola rescissoria fissata a 10 milioni di euro, una cifra che la dirigenza giallorossa ritiene elevata. La posizione del Lasappare ferma, senza aperture a concessioni sul valore del giocatore. Nonostante le difficoltà, il tecnico Claudio Ranieri è determinato a rinforzare il reparto difensivo, considerato prioritario a causa della recente cessione di Mario Hermoso in prestito al Bayer Leverkusen.come pedina di scambioSecondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, potrebbe esserci una soluzione interessante per sbloccare la: l’inserimento di Samuelcome contropartita tecnica.