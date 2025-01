Dailymilan.it - Calciomercato Milan, non solo Morata: il Galatasaray vuole anche Strahinja Pavlovic. La trattativa

Leggi su Dailymilan.it

Rivoluzionesulin uscita: dopo Alvaroil. Ecco come stanno le coseNonAlvaro. Dopo il forte interesse mostrato dal Fenerbahce negli scorsi giorni per, ilstarebbe preparando un nuovo assalto al difensore serbo arrivato in estate aldal Salisburgo per circa 20 milioni di euro. Dopo che con mister Fonseca, il centrale non aveva trovato grande spazio, l’arrivo di Sergio Conceicao gli ha ridato morale e soprattutto minutaggio.Ecco che, però, a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale di, un altro club turco è tornato alla carica per. La posizione delè chiara: i rossoneri non chiudono in maniera definitiva alla vendita del giocatore, ma sarebbero aperti alla cessionedavanti a un’adeguata offerta a titolo definitivo.