Calciomercato Juve, clamoroso da Repubblica: «Douglas Luiz e Vlahovic vogliono andarsene. E non sono gli unici». Il quotidiano svela tutto

di RedazionentusNews24retroscenato davorrebbero cambiare aria. E nongliClamorosa rivelazione di, che nella sua edizione odierna si concentra sulndo come diversi giocatori vorrebbero abbandonare il club. In primis, che non sarebbe così convinto di voler continuare nonostante la fiducia di Thiago Motta.C'è poi Dusan, i cui rapporti con la società bianconera sarebbero ormai ai minimi storici dopo il mancato accordo trovato per il rinnovo di contratto. E occhio anche a Nicolò Fagioli, ai margini ormai da un paio di mesi e voglioso di rilanciarsi lontano da Torino.