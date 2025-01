Lapresse.it - Bruno Vespa difende Meloni a ‘5 minuti’, il video diventa virale

il governosul caso Almasri durante la puntata di giovedì sera del suo programma ‘5su Rai 1 e ilsui social. “I Paesi trattano anche con i torturatori. In ogni Stato si fanno delle cose sporchissime per la sicurezza nazionale”, afferma in modo molto accorato il conduttore.Usigrai contro: “Propaganda che sa di regime”Un intervento fortemente criticato dal sindacato dei giornalisti Rai Usigrai che parla di propaganda. “L’arringa disugli Stati che fanno cose sporchissime per la sicurezza nazionale non può essere il tratto che identifica l’approfondimento giornalistico di Raiuno. Cosi non è informazione ma propaganda che sa di regime”, si legge nella nota dell’organizzazione sindacale. “Dalla Rai e dalle Redazione di Tg, Gr e Programmi deve arrivare ai cittadini una informazione completa e chiara sulle modalità e le responsabilità che ruotano intorno ai fatti.