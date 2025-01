Thesocialpost.it - Brescia, caso sospetto di colera: paziente ricoverato in terapia intensiva

Leggi su Thesocialpost.it

Un possibilediè stato segnalato presso la Fondazione Poliambulanza di. La notizia è stata confermata dall’Ats di. Il, un uomo arrivato dalla Nigeria il 29 gennaio, ha iniziato a manifestare sintomi gastrointestinali nella tarda serata dello stesso giorno. Attualmente, si trovain.Secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie, si tratta di unisolato e sono già stati identificati i principali contatti delper monitorare eventuali ulteriori sviluppi.L’Ats die la Regione Lombardia, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, hanno predisposto analisi approfondite per accertare la presenza della tossina responsabile dele confermare la diagnosi.L'articolodiinproviene da The Social Post.