Thesocialpost.it - Bonus animali domestici: i requisiti, come richiederlo e ottenerlo (fino a 550 Euro)

Leggi su Thesocialpost.it

Non tutti lo sanno ma esiste un. L’agevolazione è stata rinnovata anche per il 2025 e consente ai proprietari dida compagnia di detrarre dall’IRPEF il 19% delle spese veterinarie sostenute durante l’anno. L’importo massimo detraibile è fissato a 550, indipendentemente dal numero diposseduti. Un aiuto non da poco, visto che, alla fine dei conti – e chi halo sa – le spese alla fine dell’anno sono davvero tante. Per questoè previsto un limite minimo di spesa, pari a 129,11, che è il limite al di sotto del quale le spese veterinarie non possono essere incluse nella detrazione fiscale prevista dal2025. Una soglia introdotta per garantire che vengano detratte solo le spese significative, evitando di includere importi molto bassi,singoli acquisti di prodotti o farmaci di valore contenuto.