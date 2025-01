Game-experience.it - Bloodborne, Sony blocca la patch a 60 fps fan made: è in arrivo la remaster?

ha recentemente richiesto la rimozione dellafanche permetteva adi girare a 60 fps su PlayStation 4, scatenando un’ondata di speculazioni tra i fan che sperano che questa novità possa essere un indizio dell’dellaper PS5.Nello specifico il modder Lance McDonald, noto per il suo lavoro sulle versioni non ufficiali di vari titoli, ha confermato di aver ricevuto una notifica DMCA da parte diInteractive Entertainment, con l’obbligo di rimuovere tutti i link alla sua. La, rilasciata nel 2021, ha permesso a molti giocatori di godere del celebre titolo FromSoftware con una fluidità migliorata sulle PlayStation 4 modificare, ma ora il colosso giapponese ha deciso di intervenire.La decisione diappare di conseguenza insolita, considerando che laè disponibile da quattro anni e nonostante questo non ha mai deciso di farla rimuovere.