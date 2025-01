Noinotizie.it - Bimba di tredici mesi in imminente pericolo di vita: trasporto urgente Bari-Roma Aeronautica militare

Pochi giorni fa era stato trasportato con un volo dell'Aeronautica militare da Bari a Roma un bambino di quindici mesi. Oggi il volo sanitario è stato per una bambina di tredici mesi, ricoverata nell'ospedale pediatrico di Bari ed in imminente pericolo di vita. Il C-130 dell'Aeronautica militare partito da Pisa, atterrato a Bari, ha imbarcato la piccola paziente e l'autoambulanza per il volo verso la capitale dove la bambina è stata ricoverata nell'ospedale Bambin Gesù.

Il C-130, un aereo con capacità di imbarcare fino a 2 ambulanze grazie alle sue dimensioni, ha imbarcato l'ambulanza su cui si trovava la bambina, un'automedica per fornire alla piccola paziente un'adeguata assistenza durante il volo e l'equipe medica composta da 9 operatori più i 2 autisti.