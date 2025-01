Lapresse.it - Bici giù dai Murazzi, procura Torino chiede 16 anni per Ulnici

Ladiha chiesto nel processo d’Appello 16per Victor Ulinici, uno dei giovani accusati per il grave ferimento di Mauro Glorioso dopo aver lanciato unacletta elettrica giù dalla balconata deisul lungo Po, colpendolo.è l’imputato che era maggiorenne ai tempi del fatto.In primo grado, con rito abbreviato,era stato condannato a 10e 8 mesi ma sul caso si era espressa la Cassazione, che aveva chiesto di rivedere le attenuanti generiche concesse a. Per questo laha riformulato la pena in 16.L’avvocato difensore di, Wilmer Perga, sostiene però che “la gravità del reato non va riferità alla gravità della conseguenza del danno causato, che è enorme, ma a quello che volevano fare, lanciare unacletta.aggiunge che proprio “l’immaturità del mio assistito” che viene portata dall’accusa come fatto grave, ad esempio il fatto di essere scappati ridendo, mostra la non comprensione della gravità del loro gesto e questo andrebbe posto tra le attenuanti, e non tra le aggravanti.