Inter-news.it - Bergomi: «Lautaro Martinez, importante il rigore dopo Madrid»

Beppededica un pensiero su Sky Sportl’ultima giornata di Champions League a. Crescita impressionante per il capitano.MATURITÀ – Il Toro ne ha fatti tre contro il Monaco decidendo le sorti della gara per l’Inter. Ha superato definitivamente Adriano tra i marcatori in Champions League nerazzurri e si è regalato una serata da sogno a San Siro. La replica è richiesta assolutamente domenica, perché il terzo derby è vietato sbagliarlo. Ci sarà il Milan in campionato eè chiamato ad un’altra prestazione da vero leader della sua squadra.superiore rispetto al passato! Il giudizio diCOMMENTO – Beppene ha parlato in questo modo: «ha segnato su calcio di, l’ultimo era quello con l’Atleticoed è statotirarlo già.