Bergamo, due giovani sorpresi a rubare nelle auto parcheggiate: "Avevamo fame e freddo"

, 31 gennaio 2025 – A dare l’allarme è stato un residente. Poco prima aveva sentito dei rumori provenire dalla strada, in via San Bernardino. Qualcuno stava armeggiando vicino a delle. È mercoledì notte. Effettivamente due ladri con un martelletto rosso rubato su unbus, quelli utilizzati per infrangere i vetri in caso di emergenza, avevano danneggiato treposteggiate lungo la via. Da una avevano prelevato una scatola di cioccolatini, da un’altra un cappellino e una coperta. Quando è arrivata la Volante della Polizia gli agenti hanno trovato dueche mangiavano i cioccolatini e sono stati arrestati. Attrezzi del mestiere Addosso avevano il martelletto, il cappellino era in testa a uno dei due e la coperta era stata nascosta in uno zaino. Ieri mattina sono stati processati per direttissima.