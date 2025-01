Anteprima24.it - Benevento, perfettamente riuscita l’operazione al ginocchio per Meccariello

Tempo di lettura: < 1 minutoÈriuscito l’intervento di “meniscectomia selettiva artroscopica” aldestro al quale si è sottoposto oggi a Bologna il difensore delBiagiosi è resa necessaria per eliminare l’infiammazione alche ha impedito al calciatore di scendere in campo nelle ultime giornate. Biagiosarà nuovamente a disposizione di mister Auteri per la fine di febbraio. L'articoloalperproviene da Anteprima24.it.