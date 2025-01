Notizie.com - Beko congela i licenziamenti, ma la vertenza è solo all’inizio: quale sarà il futuro dei lavoratori. “A rischio anche l’indotto”

La vicenda comincia lo scorso 20 novembre, quando la multinazionale turca di elettrodomestici presenta un piano industriale infarcito di tagli al personale.ma ildeiè ancora incerto: ecco cosa farà l’azienda (ANSA FOTO) – notizie.comIl marchio ex Whirlpool, rilevato dal gruppo turco Arcelik, presenta infatti – al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – un piano che prevede la chiusura degli stabilimenti di Siena (dove si produconotori), di Comunanza (lavatrici), in provincia di Ascoli Piceno, e di Fabriano. Il tutto entro il 31 dicembre 2025.Tradotto in numeri: quasi duemila. Parliamo di 1.935 esuberi a fronte di 4.400 dipendenti, quasi tutti operai. Oltre alle chiusure annunciate dal piano, si prevedeun forte ridimensionamento dell’impianto produttivo di Cassinetta, in provincia di Varese.