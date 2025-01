Ilrestodelcarlino.it - Beko, boccata d’aria. Chiusura più lontana, si apre la negoziazione. Sono in arrivo incentivi

E’ presto per considerare la partita vinta. Ma un gol, importante, è stato intanto segnato. Ladelladi Comunanza, infatti, non è più imprescindibile e può essere scongiurata. Ad affermarlo, ieri pomeriggio,stati i rappresentanti della stessa multinazionale, nel corso dell’atteso tavolo che si è svolto a Roma, al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presenti, oltre al ministro Adolfo Urso, anche il sindaco comunanzese Domenico Sacconi, l’assessore regionale Stefano Aguzzi, il senatore e commissario alla ricostruzione Guido Castelli, il sottosegretario al Mef Lucia Albano, il governatore Francesco Acquaroli, l’assessore regionale Andrea Maria Antonini e il sindaco ascolano Marco Fioravanti nelle vesti di presidente Anci. Per la prima volta, dopo che laa novembre aveva annunciato la volontà di chiudere alcuni stabilimenti in Italia, tra i quali quello di Comunanza, con il conseguente licenziamento di oltre trecento operai, da parte dell’azienda c’è stata una netta apertura.