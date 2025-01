Sport.quotidiano.net - Basket: la unahotels nelle final eight sfiderà tortona. Vittoria imponente per l’Under 19

da schiacciasassi nel posticipo della quarta giornata di ritorno per19 che si impone 102 a 63 sul campo dello Stars Bologna, issandosi al quarto posto in classifica. I boys di coach Rossetti prendono gradualmente il largo (19-29, 40-54, 51-72) e poi dilagano nele grazie alle ottime percentuali al tiro (32/58 da 2, 9/21 da 3) e il dominio sotto le plance (60-34 il computo dei rimbalzi a favore dei biancorossi).: Lusetti F. 2, Selva 5, Bonaretti 9, Suljanovic 22, Yadde n.e., Mainini 4, Lusetti L. 12, Emokhare 12, Deme 11, Manfredotti L. 17, Manfredotti A. 3. Abreu 5. All.: Rossetti. Nel frattempo è stato definito il calendario delledella Next Gen Cup, in programma da venerdì 21 a domenica 23 febbraio al PalaLeonessa di Brescia. La, quarta nel girone eliminatorio, affronterà(prima dell’altro gruppo) nei quarti die in programma venerdì alle 16.