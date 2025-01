Sport.quotidiano.net - Basket Eurolega: un monumentale Shengelia non basta. Virtus Bologna ko con il Fenerbahce

Istanbul (Turchia), 31 gennaio 2025 – Una prova di grande cuore nona unaSegafredocon le rotazioni ridotte all’osso (si attende l’ingaggio di Justin Holiday) per fermare ilIstanbul secondo in classifica, che si è imposto sui bianconeri per 95-81 ottenendo la sesta vittoria di fila in. Lo scarto finale è però forse fin troppo ingeneroso nei confronti dei bianconeri che, sorretti da unToko– autore di 35 punti 5 rimbalzi e 3 assist per un complessivo 39 di valutazione (10/14 da due, 2/3 da tre e 9/10 dalla linea del tiro libero per lui) –, hanno cercato soprattutto nel primo tempo di rendere la pariglia ai padroni di casa, per poi calare fisiologicamente nella ripresa, quando i turchi – grazie a rotazioni più ampie e maggior brillantezza sugli esterni – hanno alzato i giri del motore allungando le mani verso la vittoria pur senza mai dare una vera e propria spallata.