Bangladesh, decine di migliaia di persone al raduno religioso del Biswa Ijtema

didida tutto il mondo prendono parte almusulmano delsulle rive del fiume Turag a Tongi, alla periferia della capitale delDacca, al via venerdì. L’evento annuale, che dura tre giorni, prevede sermoni di imam che vengono da vari paesi tra cui India e Pakistan. L’obiettivo del movimento è una riforma spirituale islamica, incentrata sulla preghiera collettiva e sulla possibilità di interagire con fedeli di altre nazioni. Sono banditi i discorsi politici. Nell’area sono stati attivati checkpoint per il controllo della sicurezza e dispiegati agenti, anche in borghese.