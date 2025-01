Lettera43.it - Bafta, Oscar, David: i principali premi cinematografici nel mondo

La cerimonia dei Golden Globes, nel 2025 assegnati il 5 gennaio, apre tradizionalmente la stagione deiin tutto il. Restando negli Stati Uniti, spiccano senza dubbio gli, i più ambiti riconoscimenti in assoluto. La notte di gala è in programma domenica 2 marzo, quando in Italia sarà notte fonda. Attraversando l’Atlantico e approdando sulle coste britanniche ci sono i, la cui 78esima edizione si terrà il 16 febbraio con la conduzione della starTennant. Facendo qualche chilometro oltre la Manica, in Francia spiccano i César, con la 50esima edizione in programma il 28 febbraio. Venti giorni prima, l’8 febbraio, si terranno in Spagna invece i Goya dove l’Italia tenterà di aggiudicarsi un riconoscimento grazie a La Chimera di Alice Rohwacher. E nel nostro Paese? Sugli scudi idi Donatello e i Nastri d’Argento.