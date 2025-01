Dayitalianews.com - Autobus di studenti finisce fuori strada, morta una 15enne. L’autista positivo agli stupefacenti

La Francia è sotto choc dopo l’incidente di uncarico didi un liceo che è finitoieri mattina, 30 gennaio, vicino a Châteaudun, in Francia. Il mezzo si è ribaltato e nello schianto èuna ragazza di 15 anni, mentre altre 20 persone risultano ferite. A rendere ancora più scioccante l’incidente è il fatto che, un ragazzo 26enne, è risultatoal test anti-droga, come confermato poche ore dopo la tragedia dal procuratore della Repubblica di Chartres Frédéric Chevallier., aperta l’indagine26enne non ha precedenti penali, tuttavia dopo un primo test salivare è emersa la positività ad una sostanza stupefacente. Per questo motivo è stato subito prelevato un campione di sangue per svolgere un’analisi d’urgenza e confermare la presenza di sostanzenel sangue del