Ilgiorno.it - Auto taglia la strada alla moto. Grave il centauro di 66 anni

Leggi su Ilgiorno.it

Un’svolta a destra per infilarsi in un parcheggio. Con tutta probabilità non si accorge di unache avanza di fianco: lelae l’uomo in sella cade, atterrando su paletti di metallo. Immediati i soccorsi. Il, di 66, viene trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. È successo ieri alle 9.10 lungo i Bastioni di Porta Venezia, accanto ai Giardini Montanelli, in direzione piazza Oberdan. In serata il sessantaseienne era in prognosi riservata, non in pericolo di vita ma sedato e incosciente, con traumicolonna vertebrale. Sono in corso esami medici per valutare l’entità dei d. La polizia locale intanto è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, anche con l’aiuto delle telecamere della zona. I ghisa sono stati ore sul posto per i rilievi e, stando a quanto emerso al momento, i due mezzi viaggiavano nella stessa direzione quando l’ha svoltato a destra cercando di inserirsi in un’area di sosta.