Aumentano le famiglie a Savignano

aumenta la popolazione residente, calano gli stranieri e crescono le nascite. Sono le informazioni dei dati Istat. Nel dettaglio, al 31 dicembre 2024 la popolazione residente asul Rubicone contava 17.981 abitanti, suddivisi in 8.900 maschi e 9.081 femmine, di cui 2.817 stranieri pari al 15,6% sul totale: 1.431 maschi e 1.386 femmine. Mentre al 31 dicembre 2023 contava 17.962 abitanti, suddivisi in 8.863 maschi e 9.099 femmine, di cui 2.893 stranieri, pari al 16,1% del totale. Nel 2024 asul Rubicone si sono registrate 115 nascite, 60 maschi e 55 femmine, e 163 morti, 80 maschi e 83 femmine con un salto naturale di -48. Presso l’ufficio Anagrafe del Comune si sono iscritte 724 persone, di cui 374 maschi e 350 femmine, e si sono cancellate per trasferimento o altro 664 persone, di cui 325 maschi e 339 femmine.