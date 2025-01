Sport.quotidiano.net - Atalanta, visite mediche per Daniel Maldini. Ora Zaniolo può andare alla Fiorentina

Bergamo, 31 gennaio 2025 - L’si regala. Il 23enne figlio d’arte, inseguito ddirigenza nerazzurra da diversi mesi, sta svolgendo le, presso la casa di cura La Madonnina di Milano, prodromicafirma del contratto con la Dea. Operazione da 14 milioni complessivi, di questi la metà andrà al Milan. Classe 2001, in serie A dal 2019 con il Milan con cui ha vinto lo scudetto del 2022, l’attaccante milanese ha collezionato 24 presenze e 1 gol con i rossoneri, poi due prestiti allo Spezia (20 presenze e 3 gol) quindi una mezza stagione all’Empoli prima dell’approdo nel gennaio 2024 a Monza, con cui ha messo insieme 11 presenze e 4 gol la scorsa stagione (segnando anche ai nerazzurri a maggio) e 20 presenze e 3 gol in questa prima metà di stagione. Con l’Italia di Spalletti ha collezionato tra ottobre e novembre due presenze in Nation League contro Israele e Francia.