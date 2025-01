Serieanews.com - Atalanta senza freni, colpo da 14 milioni: rinforzo da Champions per Gasp

Leggi su Serieanews.com

L’sul mercato: nuovodi mercato, un giovane di talento firmerà per 14da 14daper– SerieanewsL’sembra essere finita in secondo piano per quanto riguarda la lotta scudetto. Gli orobici hanno perso lo scontro diretto con il Napoli e sono piombati a -7 dai partenopei. Un bruttoper i sogni dei nerazzurri anche seerini, fin dall’inizio, ha tenuto tutti con i piedi per terra: non era un obiettivo alla portata della Dea il titolo, soprattutto nei confronti dell’Inter, squadra più attrezzata.L’era però pronta ad approfittarne qualora l’occasione si fosse presentata. Ha lottato fin qui, è ancora nelle posizioni nobili della classifica ma probabilmente al momento è forse meglio puntare a riconfermarsi nelle prime quattro posizioni della classifica per disputare laLeague nella prossima stagione.