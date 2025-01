Laprimapagina.it - Atalanta, missione ottavi: a Bruges per sognare in grande!

Il sorteggio di Nyon ha stabilito il percorso dell’nei playoff di Champions League: i nerazzurri affronteranno il, una squadra già nota alle italiane in questa edizione. La squadra di Gian Piero Gasperini giocherà l’andata in Belgio, per poi cercare di chiudere il discorso qualificazione al Gewiss Stadium. La Juventus se la vedrà con il PSV Eindhoven, mentre il Milan sfiderà il Feyenoord. Tra gli altri big match, spicca Manchester City-Real Madrid.I playoff di Champions: gli accoppiamenti Le sedici squadre classificate tra il nono e il ventiquattresimo posto nella fase a gironi si contenderanno l’accesso aglidi finale. Ecco le sfide:Brest – PSGManchester City – Real MadridJuventus – PSV EindhovenMonaco – BenficaSporting CP – Borussia DortmundCeltic – Bayern MonacoFeyenoord – MilanIl: l’avversario dell’La squadra belga ha già incrociato le formazioni italiane in questa Champions League, mostrandoorganizzazione difensiva.