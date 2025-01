Lanotiziagiornale.it - Assegno di inclusione, dalla platea dei beneficiari all’importo medio: tutti i dati sulla misura che ha sostituito il Reddito di cittadinanza

Finalmente arrivano iufficiali: sono stati 760mila i nuclei familiari a cui sono state accolte le domande per l’dinel 2024. A renderlo noto è l’Inps, che ha pubblicato l’aggiornamento dell’Osservatorio statistico relativo all’Adi e al Supporto formazione lavoro, le due misure che hannoildi.“I nuclei familiari con domanda accolta per l’disono poco meno di 760 mila, coinvolgendo complessivamente 1,82 milioni di persone” mentre “l’importomensile del beneficio è stato pari a 620 euro, con una maggiore concentrazione deinelle regioni meridionali, in linea con la precedentedeldi”.die Supporto formazione lavoro, cosa dicono iInpsNel mese di dicembre 2024, prosegue l’Inps, il numero di nucleidi pagamenti Adi è stato pari a quasi 608mila con importoerogato di 627 euro.