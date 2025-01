Ilgiorno.it - Asfalti Brianza, condannato l’amministratore: nel sito industriale un deposito di circa 51mila metri cubi di rifiuti

Concorezzo (Monza), 31 Gennaio 2025 - Per la montagna didiè arrivata la condanna per Vincenzo Bianchi. Il giudice del Tribunale di Monza Gianluca Polastri ha inflitto 1 anno, 8 mesi e 15 giorni di arresto e 27mila euro di ammenda all'amministratore unico del bitumificio in via Imbersago a Concorezzo ora in liquidazione giudiziaria. Il giudice ha revocato la sospensione condizionale della pena a Bianchi, che ora dovrà scontare insieme a questa anche altre condanne già avute a Milano se diventate definitive. Concesso il risarcimento dei danni ai Comuni di Concorezzo, con una provvisionale di 15mila euro e con una provvisionale di 10mila euro per Monza, Agratee Brugherio. Escluso il riconoscimento di danni a Legambiente. Vincenzo Bianchi è statoper avere realizzato all'interno delun depodidispeciali non pericolosi, costituiti da fresato di asfalto e miscele bituminose.