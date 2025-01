Dilei.it - Ascolti tv del 30 gennaio, Un passo dal cielo 8 sfida il Grande Fratello

La serata televisiva di giovedì 30ha visto nuovamente scontrarsi lafiction di Rai 1 con una nuova puntata di Undal8 e il, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.L’ottava stagione di Undal, con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello e Serena Iansiti (leggi la nostra intervista), sta avendo un grandissimo successo. Su Rai 1 è andata in onda la puntata dal titolo, Il figlio del, dove sono emersi i primi gravi problemi tra Nathan e Manuela. I due sono già in crisi a causa di un segreto che li allontana.Mentre il figlio di Huber, Tobia, trova un cadavere vicino ad un torrente. Ben presto si scopre che proprio il ragazzo, insieme ai suoi amici, potrebbe essere coinvolto nell’omicidio di Alessio, il proprietario di una mongolfiera che portava in quota i turisti.