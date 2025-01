Amica.it - Asana a lume di candela: come funziona il candlelit yoga

Dimenticatevi le classiche sessioni dinell’altrettanto classico studio illuminato da luci artificiali. La nuova frontiera di questa antica disciplina si chiama, e prevede una pratica adi.Tra i pionieri di questa disciplina c’è l’Y7 Studio di Manhattan, a New York, che offre lezioni di powerper chi desidera spingere la propria pratica a nuovi livelli. Ilè una sessione intensa a luci spente, con soltanto le candele a illuminare la stanza, priva di specchi: in questo modo, spiegano da Y7, si incoraggiano i partecipanti a rivolgere l’attenzione verso l’interno e a esplorare il proprio corpo, il movimento e la respirazione concentrandosi su se stessi e non sugli altri.ilPiù che una tipologia divera e propria, ilè una modalità di sperimentare la pratica.