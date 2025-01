Puntomagazine.it - Arzano: Fa benzina con carte false. Arrestato 20enne

. L’indagato aveva con se 37carburanti di buonifalsificate– Il fatto è accaduto alle 23 circa e i carabinieri della locale tenenza effettuavano un servizio notturno anti rapina. Percorrevano le strade della città a Nord di Napoli; in particolare, i militari a bordo della gazzella notavano un furgone con il marchio IP in via Luigi Rocco fermo nell’area di servizio. A darne notizia una comunicazione del Comando provinciale Carabinieri di Napoli.Insospettiti, i militari decidevano così di avvicinarsi e hanno trovato ilE. M. che faceva rifornimento.Nel furgone due cisterne e una di queste piena di. Ilha tentato la fuga ma i carabinieri lo hanno prontamente bloccato.Scattava così la perquisizione e i militari hanno trovato l’uomo in possesso di 37carburanti di buonifalsificate.