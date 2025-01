Lortica.it - Arezzo, città del verde (tagliato) – L’arte dell’abbatimento istantaneo

, lache vanta una storia millenaria, si sta rapidamente guadagnando un nuovo primato: quello dell’abbattimento arboreo lampo. Un’arte raffinata, una tecnica da veri professionisti, in cui la prontezza di riflessi dell’Amministrazione comunale farebbe invidia persino a un team di soccorso d’emergenza.Martedì 28 gennaio, alcuni pini di via IV Novembre hanno avuto la sfortuna di essere dichiarati “di potenziale e concreto pericolo” e sono stati giustiziati con una rapidità tale che nemmeno i residenti hanno avuto il tempo di abbracciarli un’ultima volta. La decisione, dicono dall’Amministrazione, è stata presa dopo un sopralluogo il giorno precedente. Un fulmineo colpo di scena, degno delle migliori spy story, in cui un lunedì qualunque si trasforma, in 24 ore, in una sentenza di abbattimento inappellabile.