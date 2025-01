Lanazione.it - "Area ex Sacci situazione surreale". Consiglieri regionali al contrattacco

Il capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Vincenzo Ceccarelli e la presidente della commissione ambiente e territorio Lucia De Robertis tornano sulla vicenda dell’ex. "Dopo le dichiarazioni e la lettera inviataci dal sindaco di Bibbiena aumentano ulteriormente le nostre preoccupazioni - dicono - perché ci troviamo di fronte all’emergere di un conflitto alimentato da una permanente diversa visione sullo stato dell’ex, tra l’amministrazione comunale di Bibbiena, il Dipartimento di Arezzo dell’Arpat e il Dipartimento prevenzione dell’Ausl Toscana Sud-est. In due comunicazioni fatte al comune di Bibbiena da Arpat e Asl nei mesi di settembre e ottobre infatti, appare chiara e accuratamente motivata l’attestazione della presenza nell’exdi materiali pericolosi per la salute e la richiesta al comune di Bibbiena di agire al fine di ottenere dagli obbligati la rimozione di tali materiali".