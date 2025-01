Ilnapolista.it - App, pubblicità e dopamina: le scommesse sportive sono la nuova epidemia americana

Guardare lo sport in tv ormai è come assister ad un lungo spot del gioco d’azzardo, intervallato da occasionali flash di vere partite. Partite che si giocano in posti tappezzati di loghi di case, tra atleti vestiti da capo a piedi con quegli stessi sponsor. Il Guardian indaga il boom che ha travolto da poco lo sport americano e che in Europa già conoscevamo molto bene. Ne esce fuori un quadro disarmante: i giovani maschi bianchipreda e vittime di un sistema creato ad arte per mangiarseli vivi.Negli Stati Uniti da quando c’è stata la liberalizzazione laha invaso tutto: un blitz pubblicitario stimato in oltre un miliardo di dollari all’anno dal 2021 al 2023 dall’American Gaming Association. Secondo uno studio, nel corso di una partita Nba o Nhl, lo spettatore vede il logo di una società dio sente fare riferimento al gioco d’azzardo 2,8 volte al minuto .