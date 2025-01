Quotidiano.net - Antonio Tajani difende il ruolo storico di Berlusconi nel centrodestra

Leggi su Quotidiano.net

"Non credo che sia il caso di fare polemiche, la coalizione deve essere solida, io ho opinioni diametralmente opposte" a Govanni Donzelli "anche perché ho vissuto quei momenti, ho partecipato a tutte le riunioni e so cosa ha fatto Silvioper creare il", "costruendo anche un ponte tra la Lega e An che all'epoca non si parlavano". Così il leader di Fia margine del business forum Serbia-Italia a Belgrado, sottolineando che "il lavoro di tessitura diè storicamente incontrovertibile". "Non faccio polemiche, difendo soltanto la verità, è il fondatore del nostro movimento politico", e bisogna portargli grande rispetto soprattutto ora che non c'è più, non negare il suofondamentale".