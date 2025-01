Dilei.it - Antonella Clerici: “La malattia mi ha cambiato la vita”. E parla delle nozze con Garrone

Leggi su Dilei.it

è cambiata. La scorsa estate la conduttrice Rai ha dovuto fare i conti con la, che l’ha portata a fermarsi e a riflettere sulle priorità della. Ora la 61enne vive tutto con maggiore serenità e con questo atteggiamento si prepara a calcare il palco dell’Ariston per l’ennesima volta. Sarà di nuovo al Festival di Sanremo, accanto a Carlo Conti e Gerry Scotti, dopo aver condotto le edizioni del 2005, 2010 e 2020. Questa volta affronterà tutto con più leggerezza e spensieratezza, circondata come sempre dall’amore di Vittorio, suo compagno da quasi dieci anni.Lache haladi“Ho vissuto lacome un segnale”, ha raccontatoalla rivista Gente. “Mi hanno tolto le ovaie e le tube per una cisti borderline che avrebbe potuto degenerare e diventare brutta.