Anticipazioni Dalla strada al palco del 31 gennaio, gli ospiti di Nek e Bianca Guaccero

Amanti della musica e delle emozioni dal vivo, preparatevi:altorna con una nuova puntata venerdì 31alle 21,30 su Rai1. Lo show che celebra il talento degli artisti di, condotto da Nek con, si preannuncia ricco di grandi emozioni e buona musica. Il format, ideato da Carlo Conti e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, continua il suo viaggio tra i migliori talenti provenienti da ogni angolo d’Italia (e non solo!). Ogni artista porta con sé una storia unica, fatta di passione, sacrificio e dedizione, che si traduce in performance mozzafiato capaci di conquistare il pubblico.al, ledel 31Anche questa settimana non mancheranno i “passanti importanti” pronti a dare un tocco di magia alla serata.