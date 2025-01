Annamaria Franzoni la nuova vita fuori dal carcere 23 anni dopo il delitto di Cogne | cosa fa la famiglia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sono passati 23daldie dall’omicidio del piccolo Samuele Lorenzi. Per la sua morte venne accusata e condannata la madre,. Dal 2018 è una donna libera, ed ora la suaè ricominciata. Alle ore 8:28 del 30 gennaio 2002 il centralino della Valle d’Aosta del 118 ricevette una telefonata dalla frazione Montroz dida, che chiedeva l’intervento di soccorsi sanitari dicendo di aver appena trovato il figlio Samuele, di tre, che “vomitava sangue” nel proprio letto.>>Tragedia sulla strada, 15enne muore mentre va a scuola: l’errore dell’autista, in stato di choc.è successoI soccorritori sopraggiunti in elicottero constatarono che le ferite sul corpo della vittima erano frutto di un atto violento e avvisarono i carabinieri, che effettuarono i primi sopralluoghi.