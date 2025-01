Thesocialpost.it - Andrea scomparso e poi trovato senza vita: la scoperta degli investigatori nella stanza

Bisognerà attendere i risultati dell'autopsia e gli accertamenti tossicologici per capire come e quando sia morto Andrea Prospero, il 19enne di Lanciano trovato senza vita in un b&b del centro storico di Perugia. Scomparso per 5 giorni, con i famigliari impegnati nelle disperate ricerche assieme alle forze dell'ordine, il ragazzo è stato trovato nella stanza presa in affitto quando l'agenzia immobiliare ha iniziato a cercarlo per il conto non pagato e ha collegato il nome di chi aveva prenotato a quello del ragazzo che veniva cercato a Perugia con droni e cani molecolari. La prenotazione, è emerso, risale all'inizio di gennaio, ma le verifiche non avrebbero evidenziato il suo nominativo. Al momento, tra le ipotesi della tragedia c'è quella di un malore che avrebbe colpito il ragazzo.