Davidemaggio.it - Amici, anticipazioni puntata di domenica 2 febbraio 2025: primo ammesso al Serale

Leggi su Davidemaggio.it

Nuova registrazione oggi pomeriggio ad24: si tratta della diciassettesima, in onda su Canale 5alle 14. Ecco chi sono gli ospiti e come sono andate le sfide e le gare previste.diciassettesima24: gli ospitiMaria De Filippi ha accolto in studio, in veste di ospite musicale, l’ex allievo Tancredi, visto di recente a Sanremo Giovani (in finale non è statotra le Nuove Proposte di Sanremo); si è esibito sulle note della sua Standing Ovation.In qualità di giudici delle gare sono invece stati chiamati Samanta Togni per il ballo e Giusy Ferreri e Luca Argentero per il canto.diciassettesima24: le sfide e le gareDurante la registrazione – secondo quanto anticipato daNews – il cantante Nicolò ha vinto la sua sfida, confermando il posto nella scuola, ma non solo: l’insegnante Anna Pettinelli gli ha consegnato la maglia che lo spedisce direttamente al