Panorama.it - Amerikatsi, il film che racconta gli orrori dell'Armenia comunista

” significa “americano armeno” ma per Charlie, che nel 1948 rientra nella sua patria dopo essere sfuggito, da bambino, aglidel genocidio nell’impero Ottomano, la sua identità occidentale equivale a una condanna immediata per “cosmopolitismo” nell’sotto un nuovo “protettore”: l’Unione sovietica di Stalin. Questa, in estrema sintesi, è la trama delappena uscito nelle sale italiane e candidato dall’come migliorinternazionale ed entrato nella short list finale degli Oscar.Le riprese sono partite a marzo 2020, in piena pandemia, e si sono prolungate per cinque mesi tra i suggestivi scenaria capitale Erevan e le città di Gyumri e Ashtarak, dove sono stati girati tutti gli esterni. La principale location del, il carcere-fortezza dove viene imprigionato Charlie, è stata ricreata su una struttura di epoca sovietica ancora esistente, abbandonata dagli anni Novanta.