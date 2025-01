Cityrumors.it - Almasri, allarme agenti segreti italiani: sui social documenti d’identità

Leggi su Cityrumors.it

Un vero e proprio attacco che da alcune indicazioni potrebbe essere partito dagli stessi servizi libici per indebolire il governo italianoUn attacco al cuore dei servizi. Una mossa per indebolire il governo italiano, soprattutto dopo quanto è uscito dall’espulsione die il suo mancato arresto per il mandato di cattura internazionale da parte della corte penale dellAia. Una piccola rappresaglia che profumo di intrigo e attacco diretto.: sui(Ansa Foto) Cityrumors.itDopo quanto è successo sul caso del generale libico che l’Italia non avrebbe trattenuto a dovere e soprattutto potendolo fare, anche se la Meloni sostiene l’esatto contrario. A tal proposito ci sono alcuni personaggi importanti del governo italiano, quasi sotto voce, giorni fa, durante e dopo la tempesta, dicevano che avevano timori di “un attacco politico anche con il sostengo di qualcun’altro, all’estero”.