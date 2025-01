Juventusnews24.com - Allenamento Juve: bianconeri al lavoro in vista del lunch match con l’Empoli di domenica. Il report

di RedazionentusNews24alindelcondi. Ilpubblicato dal club bianconeroMattinata diper la, attesa dalla sfida casalinga in campionato controneldi. Di seguito ildopo la seduta di oggi.alle 12.30 lantus scende in campo all’Allianz Stadium, contro. La squadra è dunque tornata in campo questa mattina per la preparazione alcontro i toscani: nel menu deldi oggi, dopo il riscaldamento, esercitazioni dedicate al possesso palla. Per chi è stato meno impegnato mercoledì, conclusione dell’con una seduta atletica. Domani è vigilia: alle 13.30 conferenza stampa di Mister Thiago Motta, in diretta dall’Allianz Stadium suntus.