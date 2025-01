Lanotiziagiornale.it - Allarme disoccupazione e cassa integrazione e crollo del fatturato industriale ma per Giorgia l’emergenza sono i magistrati

L’Istat gela ancora una volta il governo. La crescita si è fermata, l’industria è in caduta libera e anche il mercato del lavoro comincia a registrare battute d’arresto. Nel quarto trimestre del 2024 il Pil italiano ha registrato una crescita congiunturale nulla, al pari del terzo trimestre, mentre è cresciuto dello 0,5% in termini tendenziali, rispetto cioè al quarto trimestre 2023. Nel 2024 la crescita è stata dello 0,5% rispetto al 2023.Il Psb redatto dal governo a settembre indicava una stima grezza, non corretta per il calendario, dell’1% per il 2024 e dell’1,2% per il 2025. La variazione congiunturale sul terzo trimestre è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, di un aumento in quello dell’industria e di una diminuzione in quello dei servizi.